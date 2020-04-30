А какой вы танкист? Пройдите тест «КП» и узнайте, насколько вы разбираетесь в бронетехнике

30 Апр 2020 2020-04-30T13:54:37+03:00

В преддверии праздника Великой Победы будет очень кстати проверить себя на знание истории бронетехники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В преддверии праздника Великой Победы будет очень кстати проверить себя на знание истории бронетехники. Помочь вам это сделать может специальный тест на сайте KP.RU.

Знаете ли вы, какой знаменитый американский актер служил на танке М47 Patton II? Или, может быть, вы без колебаний назовете имя советского танкиста, на счету которого больше всего уничтоженных танков противника? Или точно знаете, стал «отцом» знаменитого советского танка Т-34? А может быть, вы хорошо разбираетесь в родословной японских танков, и точно знаете, что обозначают всех их названия?

Пройдите тест, состоящий из 10 интересных вопросов и получите награду в World of Tanks.

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ИСТОЧНИК KP.RU