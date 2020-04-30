Дмитрий Песков: оказание материальной помощи пострадавшим от коронавируса возможно

30 Апр 2020 2020-04-30T12:49:25+03:00

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В Кремле допустили возможность оказания прямой материальной помощи людям, пострадавшим от коронавируса.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что главное — это дать экономике возможность развиваться в таких условиях, — сообщает сайт KP.RU со ссылкой на RTVI.

Отметим, количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось еще на 7099 человек во всех 85 регионах страны. Специалисты отмечают, что 39,9% новых заболевших на момент взятия тестов «не имели клинических проявлений болезни. Впервые с момента начала эпидемии в России число скончавшихся пациентов с подтвержденным COVID-2019 превысило 100 человек — 101. При этом общее число жертв коронавируса на территории страны перевалило за тысячу — 1073 летальных исхода в разных субъектах РФ

ИСТОЧНИК KP.RU