Дмитрий Песков: оказание материальной помощи пострадавшим от коронавируса возможно
В Кремле допустили возможность оказания прямой материальной помощи людям, пострадавшим от коронавируса.
— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что главное — это дать экономике возможность развиваться в таких условиях, — сообщает сайт KP.RU со ссылкой на RTVI.
Отметим, количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось еще на 7099 человек во всех 85 регионах страны. Специалисты отмечают, что 39,9% новых заболевших на момент взятия тестов «не имели клинических проявлений болезни. Впервые с момента начала эпидемии в России число скончавшихся пациентов с подтвержденным COVID-2019 превысило 100 человек — 101. При этом общее число жертв коронавируса на территории страны перевалило за тысячу — 1073 летальных исхода в разных субъектах РФ
ИСТОЧНИК KP.RU