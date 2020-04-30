«Птицы склюют»: в Новосибирске перевернулся грузовик с зерном
В четверг, 30 апреля, у обочины дороги опрокинулся «КамАЗ» с зерном. Он ехал с Ключ-Камышенского плато на Большевистскую улицу и завалился на спуске около железнодорожных путей. Зерно высыпалось на асфальт, отвалилось и колесо у грузовика. К месту аварии съехались машины «Скорой помощи» и ГИБДД.
Об аварии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск». Подписчики понадеялись, что зерно склюют птицы. Тем временем в ГИБДД сообщили, что с водителем все в порядке.
Пока известно, что никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Грузовик перевернулся около 14:00. На место выехал экипаж, в данный момент работает. По предварительной информации никто не пострадал. Все причины и подробности аварии устанавливаются, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
КП-Новосибирск следит за развитием событием
На Ключ-Камышенском плато перевернулся КамАЗ с зерном.
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