2020-04-30T11:32:51+03:00
Происшествия

«Птицы склюют»: в Новосибирске перевернулся грузовик с зерном

Пока выясняется, из-за чего упал тягач
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
На Ключ-Камышенском плато перевернулся КамАЗ с зерном. Фото: «Инцидент Новосибирск»На Ключ-Камышенском плато перевернулся КамАЗ с зерном. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Изменить размер текста:

В четверг, 30 апреля, у обочины дороги опрокинулся «КамАЗ» с зерном. Он ехал с Ключ-Камышенского плато на Большевистскую улицу и завалился на спуске около железнодорожных путей. Зерно высыпалось на асфальт, отвалилось и колесо у грузовика. К месту аварии съехались машины «Скорой помощи» и ГИБДД.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск». Подписчики понадеялись, что зерно склюют птицы. Тем временем в ГИБДД сообщили, что с водителем все в порядке.

Пока известно, что никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Пока известно, что никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Грузовик перевернулся около 14:00. На место выехал экипаж, в данный момент работает. По предварительной информации никто не пострадал. Все причины и подробности аварии устанавливаются, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

КП-Новосибирск следит за развитием событием

На Ключ-Камышенском плато перевернулся КамАЗ с зерном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Птицы склюют»: в Новосибирске перевернулся грузовик с зерном
Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске: что покажут и в какое время начнется
Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Окна Победы»
В Новосибирске вооруженные налетчики атаковали киоски шаурмы, взяв на дело школьника
Суд отправил бывшего главного следователя Бердска в колонию на полтора года
«Колян, ты — зверюга!»: новосибирец на самоизоляции отжимается 1000 раз за час
«Надо было умудриться»: под Новосибирском на перекрестке перевернулся пикап, придавив собой две машины
«Сломал ребра и повредил живот»: в Новосибирске ищут здоровяка, избившего в подъезде новосибирца
«Бедная девочка, столько мучилась»: умерла беременная косуля, внутри которой разлагались детеныши
«Хочу, чтобы ко мне отнеслись как к принцессе»: девушка продает девственность за 5 тысяч долларов, чтобы погасить кредит
В больницу госпитализировали двоих детей с коронавирусом
«К аппарату ИВЛ подключили 9 человек»: в Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки
«Я ничего не трогал»: сибиряк просит незнакомку забрать со двора свои чулки и бюстгальтер
Новосибирец покорежил пять автомобилей булыжником, требуя вынести ему бутерброды
Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь
Первомайский онлайн-концерт группы «Звери» в Wink
«Еще бы шаг, и она меня сбила»: сибирячку возмутила девушка за рулем, которая проехала по ее ноге и скрылась
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
«Я держала ее за ножки»: мама объяснила, почему ее ребенок лежал в одеяле на подоконнике
«Откройте ему окно!»: новосибирцев напугал мужчина, спускавшийся с 4 этажа дома на простынях
«Намотало на столб»: в страшной аварии погиб новосибирский субарист
«Его достал мусоровоз»: водитель подскочил на дороге, как на трамплине, и вылетел в кювет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Общественный туалет, закрытый на карантин, отобрали у хозяйки и передали мэрии
Его хотели усыпить: ветеринары впервые в России сделали протезы сразу на двух лапах у собаки
В Новосибирске выписали еще 15 человек, выздоровевших от коронавируса
В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве
«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу
Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году