«Птицы склюют»: в Новосибирске перевернулся грузовик с зерном

30 Апр 2020 2020-04-30T11:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 апреля, у обочины дороги опрокинулся «КамАЗ» с зерном. Он ехал с Ключ-Камышенского плато на Большевистскую улицу и завалился на спуске около железнодорожных путей. Зерно высыпалось на асфальт, отвалилось и колесо у грузовика. К месту аварии съехались машины «Скорой помощи» и ГИБДД.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск». Подписчики понадеялись, что зерно склюют птицы. Тем временем в ГИБДД сообщили, что с водителем все в порядке.

Пока известно, что никто не пострадал. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Грузовик перевернулся около 14:00. На место выехал экипаж, в данный момент работает. По предварительной информации никто не пострадал. Все причины и подробности аварии устанавливаются, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

КП-Новосибирск следит за развитием событием

На Ключ-Камышенском плато перевернулся КамАЗ с зерном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU