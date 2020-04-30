В Новосибирске вооруженные налетчики атаковали киоски шаурмы, взяв на дело школьника
В Новосибирске закончилось следствие по делу о нападении на сеть киосков шаурмы. Действовали 21-летний рецидивист и его 17-летний сообщник.
Предупреждать об опасности должен был 13-летний школьник, которого налетчики брали с собой на дело. Но сам ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, так что ему суд не грозит.
- Распределив роли, используя в качестве оружия пневматический пистолет, угрожая применением насилия, напали на продавцов двух киосков, похитили денежные средства из кассы торговых точек в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в одном из киосков преступники похитили сотовый телефон продавца, стоимостью 14 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск исполняющий обязанности прокурора Кировского района Николай Кремлев.
Кроме того, что подельников ждет суд за разбой, рецидивисту вменяется в вину вовлечение в криминал несовершеннолетнего.
Сами преступления совершены в конце прошлой осени, а теперь дело передают в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU