2020-04-30T11:20:30+03:00
Происшествия

В Новосибирске вооруженные налетчики атаковали киоски шаурмы, взяв на дело школьника

Соучастник оказался настолько юным, что не подлежит суду. А двое других могут надолго отправиться в колонию
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Налетчики атаковали киоски с шаурмой.Налетчики атаковали киоски с шаурмой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новосибирске закончилось следствие по делу о нападении на сеть киосков шаурмы. Действовали 21-летний рецидивист и его 17-летний сообщник.

Предупреждать об опасности должен был 13-летний школьник, которого налетчики брали с собой на дело. Но сам ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, так что ему суд не грозит.

- Распределив роли, используя в качестве оружия пневматический пистолет, угрожая применением насилия, напали на продавцов двух киосков, похитили денежные средства из кассы торговых точек в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в одном из киосков преступники похитили сотовый телефон продавца, стоимостью 14 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск исполняющий обязанности прокурора Кировского района Николай Кремлев.

Кроме того, что подельников ждет суд за разбой, рецидивисту вменяется в вину вовлечение в криминал несовершеннолетнего.

Сами преступления совершены в конце прошлой осени, а теперь дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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