Суд отправил бывшего главного следователя Бердска в колонию на полтора года
Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину. Также в колонию отправили двух его бывшего коллегу — Богдана Кравчука.
— Они признаны виновными по статье «Мошенничество». Сотрудники использовали свое служебное положение ради наживы. Алексей Зорин отправится в колонию общего режима на полтора года, а Богдан Кравчук — на год и три месяца. Обоим запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, — рассказали КП-Новосибирск в суде.
Напомним, в феврале прошлого года сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали начальника следственного отдела Алексея Зорина и двух его коллег. Их обвинили в мошенничестве.
Дело в том, что в Бердске поймали наркодилера на машине «Мицубиси Аутлендер». Хозяина машина заставили продать ее по заниженной цене. Деньги себе забрали полицейские. Вскоре об этом стало известно. Задержали Зорина прямо на рабочем месте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за кражу денег и торговлю вещдоками.
Свою преступную деятельность полицейские развернули в феврале 2019 года. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU