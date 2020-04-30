Суд отправил бывшего главного следователя Бердска в колонию на полтора года

30 Апр 2020 2020-04-30T11:52:37+03:00

Но в счет наказания зачли время, проведенное под стражей, пока шел суд, поэтому его отпустили на свободу сразу после оглашения приговора

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Бердский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника городского отдела МВД — начальнику следственного отдела Алексею Зорину. Также в колонию отправили двух его бывшего коллегу — Богдана Кравчука.

— Они признаны виновными по статье «Мошенничество». Сотрудники использовали свое служебное положение ради наживы. Алексей Зорин отправится в колонию общего режима на полтора года, а Богдан Кравчук — на год и три месяца. Обоим запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, — рассказали КП-Новосибирск в суде.

Напомним, в феврале прошлого года сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали начальника следственного отдела Алексея Зорина и двух его коллег. Их обвинили в мошенничестве.

Дело в том, что в Бердске поймали наркодилера на машине «Мицубиси Аутлендер». Хозяина машина заставили продать ее по заниженной цене. Деньги себе забрали полицейские. Вскоре об этом стало известно. Задержали Зорина прямо на рабочем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU