2020-04-30T11:13:58+03:00
Общество

«Колян, ты — зверюга!»: новосибирец на самоизоляции отжимается 1000 раз за час

А что бы не было скучно, он придумал 15 разных видов отжиманий
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк применяет самые необычные способы отжиманий. Фото: Николай Суслин.Сибиряк применяет самые необычные способы отжиманий. Фото: Николай Суслин.
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Житель Новосибирска Николай Суслин удивил подписчиков своей выносливостью и силой. Он отжимается 1000 раз в час. Экстремальную тренировку сибиряк записал на видео и выложил в «Инстаграм».

— Отжимаюсь я правда тысячу раз в час, с коротким отдыхом в несколько секунд — встал, руки встряхнул и сделал новый подход, отжимания на другие группы мышц. У меня видов 15 отжиманий: на кулаках, на пальцах, на одной руке, с разворотом. По-разному делаю, насколько фантазия позволяет. Я тренер по боксу, сейчас спортивные залы все закрыты. А что делать в самоизоляции? Заняться нечем, вот и придумали такое. Проводили с ребятами небольшую тренировку на дому, решили засечь время и снять все на видео, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Николай Суслин.

Подписчики тренера восхитились, сначала не поверив, что такое вообще возможно:

— Ты — зверюга!

— Как так за час 1000 отжиманий? Врешь? — написали они.

Николай рассказал, что первым делом как открыл утром глаза, он отжимается, сто раз как минимум. Для него это как орешки для белочки. Отжимается сибиряк каждый раз, как только скука подбирается. В день он может отжаться и до двух тысяч раз. Но цели поставить рекорд у него нет, только стремление держать себя в форме.

nikolai.suslinnikolai.suslin
1000 отжиманий за час
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ИСТОЧНИК KP.RU

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