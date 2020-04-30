«Надо было умудриться»: под Новосибирском на перекрестке перевернулся пикап, придавив собой две машины
В четверг, 30 апреля, в городе Купино Новосибирской области произошло крупное ДТП. На перекрестке улиц Коммунистическая и Советов в аварию попали три автомобиля. Пикап Mitsubishi L200, перевернулся на крышу и придавил собой капот «Лады». Недалеко от них затормозила Toyota Allex, возможно, ее тоже задел пикап: у машины замялся капот и слетел бампер.
— Вокруг места аварии собрались зеваки и сотрудники экстренных служб. Даже они не понимали, как в 14-тысячном городке, где нет оживленного движения, могло произойти такое. На перекрестке стояли светофоры и знаки пешеходного перехода, — сообщает группа «АСТ-54».
Местные жители до сих пор не понимают, как это произошло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД рассказали, что в аварии никто не пострадал.
— Это ДТП с материальным ущербом, к счастью, пострадавших нет. Произошло все около 13:00. По какой причине случилась авария, будет выясняться, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Авария в Купино.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU