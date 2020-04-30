«Сломал ребра и повредил живот»: в Новосибирске ищут здоровяка, избившего в подъезде новосибирца
Новосибирские полицейские разыскивают мужчину — вечером он зашел в подъезд дома и напал там на другого мужчину. Сибиряк сильно пострадал: у него перелом руки, ребер и повреждения внутренних органов живота.
Случилось все это в начале марта. Раненый мужчина позвонил в полицию.
— Пострадавшему 48 лет, его били руками и ногами. Позже нападавший скрылся, но у входа в подъезд его сняла камера видеонаблюдения. Нападающий и пострадавший знакомы не были. По каким причинам было нападение, также предстоит выяснить, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МВД по области.
В полиции разыскивают преступника крупного телосложения, предположительно кавказской или азиатской внешности. На вид ему 35-40 лет. Всем, кому что-либо известно, просьба обратиться по телефонам: 232-21-65 или 8-923-104-17-77.
Камера сняла нападающего у подъезда дома.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54 Видео: ГУ МВД НСО
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ИСТОЧНИК KP.RU