«Бедная девочка, столько мучилась»: умерла беременная косуля, внутри которой разлагались детеныши

30 Апр 2020 2020-04-30T09:36:29+03:00

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Печальную новость сообщили активисты Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ). Умерла беременная косуля, которую нашли в лесу у Кудряшей. Новосибирцы катались на сноуборде и случайно увидели ползущее по снегу животное, задние ноги не двигались.

Сибиряки рассказали о своей находке волонтерам, те тут же бросились на помощь.

Животное привезли в ветеринарную клинику. Обследование показало, что травм от машин или браконьеров нет, скорее всего косуля не нашли еды в лесу или кого-то испугалась, бежала и потеряла много сил, восстановиться не смогла. К тому же, как позже выяснилось, она была беременной, ждала троих детенышей.

У животного отказали задние конечности, косуля была истощена. Фото: ЦРДЖ

После первой помощи, косули забрал к себе в частный дом один из волонтеров Центра. Птичий вольер превратили в настоящую палату интенсивной терапии, с массажным кабинетом.

— Мы делали массаж задних конечностей, упражнения «велосипед», чтобы поднять косулю на ноги. И это получилось. Но только мы подумали, что животное пошло на поправку, косуля умерла, у нее отказали почки, — рассказали в Центре.

Трое детенышей внутри мамы умерли и какое-то время внутри разлагались, возможно, это стало фатальным для молодой косули. Ее организм и без того, был ослаблен.

Волонтеры и ветеринары смогли поставить на ноги животное, но косуля умерла. Фото: ЦРДЖ

Все, кто следил за судьбой животного, поблагодарили волонтеров и ветеринаров за то, что боролись за жизнь косули до конца.

— Бедная девочка! Сколько намучилась, — написали новосибирцы в группе Центра. — Вами можно по-настоящему гордиться.

В новосибирском лесу местные жители нашли косулю, у которой отказали задние ноги.

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