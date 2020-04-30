2020-04-30T09:36:29+03:00
Общество

«Бедная девочка, столько мучилась»: умерла беременная косуля, внутри которой разлагались детеныши

Волонтеры отчаянно боролись за жизнь животного месяц
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Волонтеры месяц боролись за жизнь беременной косули. Фото: ЦРДЖВолонтеры месяц боролись за жизнь беременной косули. Фото: ЦРДЖ
Изменить размер текста:

Печальную новость сообщили активисты Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ). Умерла беременная косуля, которую нашли в лесу у Кудряшей. Новосибирцы катались на сноуборде и случайно увидели ползущее по снегу животное, задние ноги не двигались.

Сибиряки рассказали о своей находке волонтерам, те тут же бросились на помощь.

Животное привезли в ветеринарную клинику. Обследование показало, что травм от машин или браконьеров нет, скорее всего косуля не нашли еды в лесу или кого-то испугалась, бежала и потеряла много сил, восстановиться не смогла. К тому же, как позже выяснилось, она была беременной, ждала троих детенышей.

У животного отказали задние конечности, косуля была истощена. Фото: ЦРДЖ

У животного отказали задние конечности, косуля была истощена. Фото: ЦРДЖ

После первой помощи, косули забрал к себе в частный дом один из волонтеров Центра. Птичий вольер превратили в настоящую палату интенсивной терапии, с массажным кабинетом.

— Мы делали массаж задних конечностей, упражнения «велосипед», чтобы поднять косулю на ноги. И это получилось. Но только мы подумали, что животное пошло на поправку, косуля умерла, у нее отказали почки, — рассказали в Центре.

Трое детенышей внутри мамы умерли и какое-то время внутри разлагались, возможно, это стало фатальным для молодой косули. Ее организм и без того, был ослаблен.

Волонтеры и ветеринары смогли поставить на ноги животное, но косуля умерла. Фото: ЦРДЖ

Волонтеры и ветеринары смогли поставить на ноги животное, но косуля умерла. Фото: ЦРДЖ

Все, кто следил за судьбой животного, поблагодарили волонтеров и ветеринаров за то, что боролись за жизнь косули до конца.

— Бедная девочка! Сколько намучилась, — написали новосибирцы в группе Центра. — Вами можно по-настоящему гордиться.

В новосибирском лесу местные жители нашли косулю, у которой отказали задние ноги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сломал ребра и повредил живот»: в Новосибирске ищут здоровяка, избившего в подъезде новосибирца
«Бедная девочка, столько мучилась»: умерла беременная косуля, внутри которой разлагались детеныши
«Хочу, чтобы ко мне отнеслись как к принцессе»: девушка продает девственность за 5 тысяч долларов, чтобы погасить кредит
В больницу госпитализировали двоих детей с коронавирусом
«К аппарату ИВЛ подключили 9 человек»: в Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки
«Я ничего не трогал»: сибиряк просит незнакомку забрать со двора свои чулки и бюстгальтер
Новосибирец покорежил пять автомобилей булыжником, требуя вынести ему бутерброды
Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь
Первомайский онлайн-концерт группы «Звери» в Wink
«Еще бы шаг, и она меня сбила»: сибирячку возмутила девушка за рулем, которая проехала по ее ноге и скрылась
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
«Я держала ее за ножки»: мама объяснила, почему ее ребенок лежал в одеяле на подоконнике
«Откройте ему окно!»: новосибирцев напугал мужчина, спускавшийся с 4 этажа дома на простынях
«Намотало на столб»: в страшной аварии погиб новосибирский субарист
«Его достал мусоровоз»: водитель подскочил на дороге, как на трамплине, и вылетел в кювет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Общественный туалет, закрытый на карантин, отобрали у хозяйки и передали мэрии
Его хотели усыпить: ветеринары впервые в России сделали протезы сразу на двух лапах у собаки
В Новосибирске выписали еще 15 человек, выздоровевших от коронавируса
В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве
«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу
Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году