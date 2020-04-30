«Бедная девочка, столько мучилась»: умерла беременная косуля, внутри которой разлагались детеныши
Печальную новость сообщили активисты Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ). Умерла беременная косуля, которую нашли в лесу у Кудряшей. Новосибирцы катались на сноуборде и случайно увидели ползущее по снегу животное, задние ноги не двигались.
Сибиряки рассказали о своей находке волонтерам, те тут же бросились на помощь.
Животное привезли в ветеринарную клинику. Обследование показало, что травм от машин или браконьеров нет, скорее всего косуля не нашли еды в лесу или кого-то испугалась, бежала и потеряла много сил, восстановиться не смогла. К тому же, как позже выяснилось, она была беременной, ждала троих детенышей.
У животного отказали задние конечности, косуля была истощена. Фото: ЦРДЖ
После первой помощи, косули забрал к себе в частный дом один из волонтеров Центра. Птичий вольер превратили в настоящую палату интенсивной терапии, с массажным кабинетом.
— Мы делали массаж задних конечностей, упражнения «велосипед», чтобы поднять косулю на ноги. И это получилось. Но только мы подумали, что животное пошло на поправку, косуля умерла, у нее отказали почки, — рассказали в Центре.
Трое детенышей внутри мамы умерли и какое-то время внутри разлагались, возможно, это стало фатальным для молодой косули. Ее организм и без того, был ослаблен.
Волонтеры и ветеринары смогли поставить на ноги животное, но косуля умерла. Фото: ЦРДЖ
Все, кто следил за судьбой животного, поблагодарили волонтеров и ветеринаров за то, что боролись за жизнь косули до конца.
— Бедная девочка! Сколько намучилась, — написали новосибирцы в группе Центра. — Вами можно по-настоящему гордиться.
В новосибирском лесу местные жители нашли косулю, у которой отказали задние ноги.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU