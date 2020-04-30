«Хочу, чтобы ко мне отнеслись как к принцессе»: девушка продает девственность за 5 тысяч долларов, чтобы погасить кредит

30 Апр 2020 2020-04-30T08:50:49+03:00

Сибирячка уверяет, что хочет встретить богатого и нежного покровителя

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22-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 5 тысяч долларов: свое объявление она разместила в соцсетях.

- Я хочу встретить нежного и богатого человека, который будет относиться ко мне как к принцессе и ценить мое самое драгоценное сокровище - мою девственность, - обозначила свои требования к покупателю сибирячка.

Объяснила девушка и то, почему она торгует невинностью:

- Я решила продать свою девственность с аукциона, потому что хочу помочь моей семье погасить кредит, - уверяет она.

Объявление девушки о продаже девственности. Фото: соцсети.

Назвала девушка и свои параметры: объем груди - 80 сантиметров, объем талии - 65 сантиметров, объем бедер - 90 сантиметров.

- Не модель, но с перспективой, - описала себя сибирячка. - Занимаюсь спортом, слежу за питанием здоровьем и красотой.

В подтверждении своих слов девушка выложила фото из раздевалки спортзала в нижнем белье.

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