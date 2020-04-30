2020-04-30T07:46:20+03:00
Общество

В больницу госпитализировали двоих детей с коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 среди детей достигло 25 человек
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двоих детей с коронавирусом отвезли в больницу.Двоих детей с коронавирусом отвезли в больницу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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За последние сутки еще два ребенка доставили в больницу с коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались, — сообщили в оперштабе.

Также в реанимации сейчас лежат 17 человек. Еще вчера людей там было больше — 32 пациента. Но к аппарату ИВЛ подключили еще одного больного коронавирусом. Теперь 9 пациентов не могут сами дышать.

Среди заболевших есть медработники, в том числе и врачи, а также священники и строители.

Напомним, приглашенный специалист из Москвы заразил целую бригаду строителей. Также коронавирус диагностировали у беременной женщины с диабетом.

Власти просят новосибирцев соблюдать правила безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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