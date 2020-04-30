В больницу госпитализировали двоих детей с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T07:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки еще два ребенка доставили в больницу с коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались, — сообщили в оперштабе.

Также в реанимации сейчас лежат 17 человек. Еще вчера людей там было больше — 32 пациента. Но к аппарату ИВЛ подключили еще одного больного коронавирусом. Теперь 9 пациентов не могут сами дышать.

Среди заболевших есть медработники, в том числе и врачи, а также священники и строители.

Напомним, приглашенный специалист из Москвы заразил целую бригаду строителей. Также коронавирус диагностировали у беременной женщины с диабетом.

Власти просят новосибирцев соблюдать правила безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где она будет рожать?»: в Новосибирске у беременной с сахарным диабетом нашли коронавирус.

Мама девушки переживает: дочери через две недели надо делать кесарево сечение, а она находится не в роддоме, а в инфекционной больнице. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU