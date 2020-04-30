«К аппарату ИВЛ подключили 9 человек»: в Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки
В четверг, 30 апреля, стало известно еще о 35 новых заболевших коронавирусом. Эту информацию предоставил оперштаб правительства Новосибирской области.
— Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 17 человек, к аппарату подключили ИВЛ — 9 человек.
В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Сузунскую ЦРБ
Всего в регионе проведено 33 087 тестов на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU