«К аппарату ИВЛ подключили 9 человек»: в Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки

30 Апр 2020 2020-04-30T07:25:40+03:00

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В четверг, 30 апреля, стало известно еще о 35 новых заболевших коронавирусом. Эту информацию предоставил оперштаб правительства Новосибирской области.

— Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 17 человек, к аппарату подключили ИВЛ — 9 человек.

В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 636, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Сузунскую ЦРБ

Всего в регионе проведено 33 087 тестов на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU