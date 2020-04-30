«Я ничего не трогал»: сибиряк просит незнакомку забрать со двора свои чулки и бюстгальтер

30 Апр 2020 2020-04-30T07:14:08+03:00

Мужчина думает, что нижнее белье к нему под окна принес ветер

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Новосибирск внезапно накрыл ураган. Сильный ветер срывал обшивку со зданий и крыш. А у кого-то он унес с балкона нижнее белье.

Чулки и бюстгальтер у себя под окнами обнаружил Гриша Мелихов. Он сфотографировал вещи и опубликовал объявление в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» с просьбой к хозяйке скорее найтись.

— Я ничего руками не трогал. Вещи раскиданы по всему двору. Приходите, заберите, — написал Гриша.

Корреспонденту КП-Новосибирск парень рассказал, что обнаружил белье в среду поздно вечером.

— Сфотографировал в 22:00. Это все, что на земле лежало. Сегодня утром на улицу не выходил. Так что не знаю, там ли они еще лежат, — рассказал Гриша Мелихов КП-Новосибирск.

Подписчики группы с облегчением вздохнули, и порадовались, что у них дома есть сушилка, пусть и неудобно ее переставлять с места на место, но точно уже не попадешь в такую курьезную ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU