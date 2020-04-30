2020-04-30T07:14:08+03:00
Общество

«Я ничего не трогал»: сибиряк просит незнакомку забрать со двора свои чулки и бюстгальтер

Мужчина думает, что нижнее белье к нему под окна принес ветер
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Нижнее белье ветер разбросал по всему двору. Фото: Гриша Мелехов.Нижнее белье ветер разбросал по всему двору. Фото: Гриша Мелехов.
Изменить размер текста:

Новосибирск внезапно накрыл ураган. Сильный ветер срывал обшивку со зданий и крыш. А у кого-то он унес с балкона нижнее белье.

Чулки и бюстгальтер у себя под окнами обнаружил Гриша Мелихов. Он сфотографировал вещи и опубликовал объявление в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» с просьбой к хозяйке скорее найтись.

— Я ничего руками не трогал. Вещи раскиданы по всему двору. Приходите, заберите, — написал Гриша.

Корреспонденту КП-Новосибирск парень рассказал, что обнаружил белье в среду поздно вечером.

— Сфотографировал в 22:00. Это все, что на земле лежало. Сегодня утром на улицу не выходил. Так что не знаю, там ли они еще лежат, — рассказал Гриша Мелихов КП-Новосибирск.

Подписчики группы с облегчением вздохнули, и порадовались, что у них дома есть сушилка, пусть и неудобно ее переставлять с места на место, но точно уже не попадешь в такую курьезную ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницу госпитализировали двоих детей с коронавирусом
«К аппарату ИВЛ подключили 9 человек»: в Новосибирской области 35 случаев коронавируса за сутки
«Я ничего не трогал»: сибиряк просит незнакомку забрать со двора свои чулки и бюстгальтер
Новосибирец покорежил пять автомобилей булыжником, требуя вынести ему бутерброды
Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь
Первомайский онлайн-концерт группы «Звери» в Wink
«Еще бы шаг, и она меня сбила»: сибирячку возмутила девушка за рулем, которая проехала по ее ноге и скрылась
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
«Я держала ее за ножки»: мама объяснила, почему ее ребенок лежал в одеяле на подоконнике
«Откройте ему окно!»: новосибирцев напугал мужчина, спускавшийся с 4 этажа дома на простынях
«Намотало на столб»: в страшной аварии погиб новосибирский субарист
«Его достал мусоровоз»: водитель подскочил на дороге, как на трамплине, и вылетел в кювет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Общественный туалет, закрытый на карантин, отобрали у хозяйки и передали мэрии
Его хотели усыпить: ветеринары впервые в России сделали протезы сразу на двух лапах у собаки
В Новосибирске выписали еще 15 человек, выздоровевших от коронавируса
В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве
«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу
Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году