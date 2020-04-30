Новосибирец покорежил пять автомобилей булыжником, требуя вынести ему бутерброды
В четверг, 30 апреля, жителей улица Степная разбудил рев автосигнализаций. Когда она выглянули во двор, то обомлели.
Незнакомец вырвал из клумбы булыжник и кидал им в припаркованные автомобили. Также он пинал и бил руками машины. У автомобилей разбиты лобовые стекла, помяты багажники.
Как рассказала КП-Новосибирск жительница Татьяна Рыженкова, все произошло около 5-6 часов утра.
— Я видела его с балкона, он не местный. По всей видимости, дебошир хотел угнать машину — своей не было. Громко орал, требовал ключи и бутерброды. Вышел хозяин одной из машин, так он на него накинулся и бил, в том числе по голове, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.
Спустя 20 минут приехали полицейские, они скрутили агрессивного мужчину и отвезли в отдел. По словам Татьяны, жители до сих пор не могу прийти в себя. Помимо того, что пять автомобилей испорчены, по двору раскидана земля с клумбы. Вандал вырвал шины, огораживающие цветы.
В полиции КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию.
— Сообщение поступило в 5:44. Полиция задержала 26-летнего мужчину. На данный момент три человека сделали заявление, что их автомобилям причинен ущерб. Сведений о пострадавшем мужчине пока нет. Сотрудники полиции будут проводить проверку, устанавливать, действительно ли мужчина находился под действием наркотиков, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Дебошир крушит автомобили во дворе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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