2020-04-30T07:06:58+03:00
Общество

Новосибирец покорежил пять автомобилей булыжником, требуя вынести ему бутерброды

Полицейские задержали неадекватного мужчину, теперь они выясняют, кто он
Надежда РЫЖКИНА
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Одному автомобилю дебошир пробил булыжником лобовое стекло.Одному автомобилю дебошир пробил булыжником лобовое стекло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 30 апреля, жителей улица Степная разбудил рев автосигнализаций. Когда она выглянули во двор, то обомлели.

Незнакомец вырвал из клумбы булыжник и кидал им в припаркованные автомобили. Также он пинал и бил руками машины. У автомобилей разбиты лобовые стекла, помяты багажники.

Как рассказала КП-Новосибирск жительница Татьяна Рыженкова, все произошло около 5-6 часов утра.

— Я видела его с балкона, он не местный. По всей видимости, дебошир хотел угнать машину — своей не было. Громко орал, требовал ключи и бутерброды. Вышел хозяин одной из машин, так он на него накинулся и бил, в том числе по голове, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Спустя 20 минут приехали полицейские, они скрутили агрессивного мужчину и отвезли в отдел. По словам Татьяны, жители до сих пор не могу прийти в себя. Помимо того, что пять автомобилей испорчены, по двору раскидана земля с клумбы. Вандал вырвал шины, огораживающие цветы.

В полиции КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию.

— Сообщение поступило в 5:44. Полиция задержала 26-летнего мужчину. На данный момент три человека сделали заявление, что их автомобилям причинен ущерб. Сведений о пострадавшем мужчине пока нет. Сотрудники полиции будут проводить проверку, устанавливать, действительно ли мужчина находился под действием наркотиков, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Дебошир крушит автомобили во дворе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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