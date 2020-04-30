Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь
Транспортные полицейские показали, как спасли девушку, плывшую по Оби в сторону Затона. Очевидцы сообщили, якобы она упала с Димитровского моста.
На кадрах видно, что сибирячку затащили в катер и укрыли одеялом, она едва может шевелиться. После того, как лодка причалила к берегу, сибирячку аккуратно передали врачам.
Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудников транспортной полиции поблагодарила мама спасенной девушки.
— Ребята, огромное вам спасибо, человеческое спасибо за спасенную жизнь, — сказала женщина.
Напомним, как только очевидцы сообщили о том, что в реке плывет девушка, на место был отправлен патрульный катер. Начальник ЛО МВД России в речном порту Новосибирска Сергей Пономарев совместно с коллегами из Бердского линейного пункта полиции мгновенно вытащили пострадавшую из воды на палубу катера, оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей.
В причинах происшествия сейчас разбираются в ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские показали, как спасли девушку, плывшую в Оби.
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ИСТОЧНИК KP.RU