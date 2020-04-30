2020-04-30T06:30:36+03:00
Общество

Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь

Сотрудников транспортной полиции поблагодарила мама сибирячки, оказавшейся в ледяной воде
Ульяна ДЖАНКОВА
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Появилось видео, как спасали девушку, упавшую в Обь. Фото: стоп-кадрПоявилось видео, как спасали девушку, упавшую в Обь. Фото: стоп-кадр
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Транспортные полицейские показали, как спасли девушку, плывшую по Оби в сторону Затона. Очевидцы сообщили, якобы она упала с Димитровского моста.

На кадрах видно, что сибирячку затащили в катер и укрыли одеялом, она едва может шевелиться. После того, как лодка причалила к берегу, сибирячку аккуратно передали врачам.

Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудников транспортной полиции поблагодарила мама спасенной девушки.

— Ребята, огромное вам спасибо, человеческое спасибо за спасенную жизнь, — сказала женщина.

Напомним, как только очевидцы сообщили о том, что в реке плывет девушка, на место был отправлен патрульный катер. Начальник ЛО МВД России в речном порту Новосибирска Сергей Пономарев совместно с коллегами из Бердского линейного пункта полиции мгновенно вытащили пострадавшую из воды на палубу катера, оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей.

В причинах происшествия сейчас разбираются в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские показали, как спасли девушку, плывшую в Оби.

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Сейчас она в больнице. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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