Появилось видео спасения девушки, упавшей с Димитровского моста в реку Обь

30 Апр 2020 2020-04-30T06:30:36+03:00

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Транспортные полицейские показали, как спасли девушку, плывшую по Оби в сторону Затона. Очевидцы сообщили, якобы она упала с Димитровского моста.

На кадрах видно, что сибирячку затащили в катер и укрыли одеялом, она едва может шевелиться. После того, как лодка причалила к берегу, сибирячку аккуратно передали врачам.

Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудников транспортной полиции поблагодарила мама спасенной девушки.

— Ребята, огромное вам спасибо, человеческое спасибо за спасенную жизнь, — сказала женщина.

Напомним, как только очевидцы сообщили о том, что в реке плывет девушка, на место был отправлен патрульный катер. Начальник ЛО МВД России в речном порту Новосибирска Сергей Пономарев совместно с коллегами из Бердского линейного пункта полиции мгновенно вытащили пострадавшую из воды на палубу катера, оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали скорую и спасателей.

В причинах происшествия сейчас разбираются в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские показали, как спасли девушку, плывшую в Оби.

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ИСТОЧНИК KP.RU