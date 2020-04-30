2020-04-30T06:09:01+03:00
Досуг

Первомайский онлайн-концерт группы «Звери» в Wink

Уже завтра, 1 мая, в 20:00 по московскому временив видеосервисе Winkна телеканале «Всё ТВ» состоится большой онлайн-концерт группы «Звери»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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На живом выступлении прозвучат культовые и полные драйва хиты: «Просто такая сильная любовь», «Дожди-пистолеты», «Районы, кварталы», «До скорой встречи» и другие. Также будет представлена песня из нового альбома «Одинокому везде пустыня», вдохновленного рассказами Чехова.

«В это сложное для всех время мы хотели бы подарить людям праздник. Музыка объединяет и задача нашего онлайн-концерта - сплотить всех зрителей и подарить им хорошее настроение. Несмотря на то что концерт пройдет в онлайн-формате, мы будем выкладываться на 100%. Приходите, присоединяйтесь - мы исполним как старые, так и новые песни. Очень надеемся, что зрители будут петь вместе с нами», - отметил солист группы «Звери» Роман Билык.

Во время концерта в прямом эфире Роман и участники группы ответят на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта группы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Группа «Звери» девять раз побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ, а также получала награды на церемониях MTV Europe Music Awards, MTV Russian Music Awards и «Золотой граммофон».

СПРАВКА «КП»

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).

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