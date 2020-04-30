2020-04-30T06:09:10+03:00
Общество

«Еще бы шаг, и она меня сбила»: сибирячку возмутила девушка за рулем, которая проехала по ее ноге и скрылась

Женщина утверждает, что водитель, прежде чем дать по газам, успела сказать: «Мне все равно»
Надежда РЫЖКИНА
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Водительница, наехав на ногу, поспешила скрыться. Фото: стоп-кадрВодительница, наехав на ногу, поспешила скрыться. Фото: стоп-кадр
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Неприятный инцидент произошел с жительницей Новосибирска Ольгой Калининой. Сибирячка рассказала, что она по ее ноге проехала «Хонда Цивик». За рулем сидела девушка, она кинула пешеходу фразу, что ей все равно и дала по газам. Эту историю Ольга рассказала в грппе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Инцидент произошел в среду 29 апреля, недалеко от вокзала

— Между парковкой торгового центра и отелем на меня наехала машина. Девушка за рулем сказала, что ей все равно, и скрылась с места происшествия. Если бы я сделала шаг, она бы меня сбила. Хочу, чтобы люди знали эту даму, так как ей все равно на вас! — рассказала сибирячка.

Пострадавшая девушка заявила об этом в полицию. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пострадавшая девушка заявила об этом в полицию.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Она сняла на видео уезжающий автомобиль. Ольга утверждает, якобы инспекторы, которых она вызвала, чтобы оформить ДТП, не стали этого делать. По словам сибирячки, они сказали, что травма у девушки несерьезная и, вообще, она переходила дорогу в неположенном месте. Ольга говорит, что в тот момент растерялась, и не знала, как поступить.

Корреспондент КП-Новосибирск узнала в ГИБДД, действительно ли инспекторы отказались помочь пострадавшему пешеходу.

— В Госавтоиспекцию не поступала такая заявка. Инспекторы будут опрошены, выезжали они на место происшествия или нет. Но все же скажу, что если бы девушка обратилась в Госавтоинспекцию с просьбой оформить ДТП, никто бы из инспекторов не стал бы отказывать. Тем более, номера автомобиля известны, и его хозяйка, если бы факт наезда подтвердился, была бы привлечена к административной ответственности, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

По словам сибирячки, она все-таки отправилась в травмпункт, чтобы узнать, насколько сильно повреждена нога.

Проехала по ноге и скрылась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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