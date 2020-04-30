2020-04-30T05:52:16+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке 6,5%. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566от 23.04.2020 г.
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах – до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов – паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 ина сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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