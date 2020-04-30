«Я держала ее за ножки»: мама объяснила, почему ее ребенок лежал в одеяле на подоконнике

30 Апр 2020 2020-04-30T05:33:48+03:00

Мама девочки, лежащей на подоконнике, рассказала, что держала ребенка за ножки.

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Инспекторы ПДН незамедлительно отреагировали на сообщение о том, что в открытом окне на подоконнике спит малыш. Ребенка заметили прохожие, они испугались, что он может упасть вниз. Инспекторы проверили семью.

— Инспекторы ПДН по Дзержинскому району навестили семью, они проверили условия проживания детей, побеседовали с родителями, — рассказали КП-Новосибирск в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. — Семья благополучная, многодетная, у них семеро детей. Родители объяснили, почему ребенок был на подоконнике. По словам мамы, девочка принимала воздушные ванны, в это время она держала ее за ножки.

Напомним, 29 апреля новосибирцы заметили на втором этаже дома №61 на проспекте Дзержинского в открытом окне ребенка. Он лежал завернутый в одеяло на подоконнике. Сначала показалось, что ребенок спит, но потом прохожие увидели, как он поднял голову и с интересом стал разглядывать, что вокруг происходит.

КП-Новосибирск обратилась в полицию. Мы спросили, что в таком случае делать очевидцам.

Если вы видите, что ребенку угрожает опасность, необходимо позвонить по номерам: 02 или 102.

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В полиции рассказали, что проведут проверку по этому случаю. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU