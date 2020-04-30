2020-04-30T04:39:42+03:00
Общество

«Откройте ему окно!»: новосибирцев напугал мужчина, спускавшийся с 4 этажа дома на простынях

Они принесли матрасы и застелили ими асфальт
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина начал махать руками, надеясь, что его заметят соседи. Фото: стоп-кадр.Мужчина начал махать руками, надеясь, что его заметят соседи. Фото: стоп-кадр.
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В Заельцовском районе на улице Переездной новосибирцы стали свидетелями того, как мужчина пытался выйти из дома через окно квартиры на 4 этаже. Он скрутил из простыней веревку и отважился сделать шаг в пустоту.

Но когда мужчина уже начал спускаться, он вдруг понял, что ошибся с длиной «каната»: он едва доставал до окна третьего этажа. Мужчина опасно повис, думая, что же ему теперь делать. В это время под окнами собралась толпа зевак. Они сообразили принести из дома матрасы и на всякий случай застелить ими асфальт, а потом начали что есть силы кричать соседям, чтобы бедолаге открыли окно. Мужчина понял, что у него есть шанс на спасение, и отчаянно начал махать рукой в окно соседям, надеясь, что его заметят.

— Откройте ему окно, впустите его! — кричали очевидцы.

К счастью, хозяин квартиры услышал крики и открыл окно отчаянному сибиряку.

Один из очевидцев снял экстремальный спуск на камеру и опубликовал ролик в группе «АСТ-54». Новосибирцы предположили, что мужчину дома закрыли родные, а вот по какой причине, неизвестно.

Сибиряк хотел слезть из окна, но побоялся его спасли соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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