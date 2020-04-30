«Его достал мусоровоз»: водитель подскочил на дороге, как на трамплине, и вылетел в кювет

30 Апр 2020 2020-04-30T03:39:08+03:00

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Легковой автомобиль вылетел с дороги в сторону села Каменка. Машина прочно засела в кювете. Сам водитель не пострадал. Выбрать легковушке помог мусоровоз. После того, как машину достали, стало ясно: ехать она не может, есть серьезные повреждения. Об этом рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск.

— Наблюдал, как его вытаскивали. Вытащили авто в два подхода, сначала поставили на колеса, затем перецепили и вытащили на обочину. На все ушло не более десяти минут, — поделился подписчик.

— Там дорога метров 100 идет нормально, потом впадина, как трамплин, и таких участков там много.

Многие водители подтвердили, что дорога на Каменку и правда оставляет желать лучшего: впадина на впадине, ямы практически не видно во время движения.

— На самом деле там впадина на впадине, не в одну, так в другую попадешь. Я так радиатор пробил. Больше там не езжу.

— Это уже не первый водитель, кто там улетает, видимо, и не последний.

Автомобилисты предупредили, что на том участке дороги не стоит быстро ехать, нужно быть внимательными.

Мусоровоз помог легковушке встать на колеса.

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