2020-04-30T04:00:41+03:00
Происшествия

«Намотало на столб»: в страшной аварии погиб новосибирский субарист

Автомобилист не справился с управлением
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске произошла страшная авария. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаВ Новосибирске произошла страшная авария. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В четверг, 30 апреля, в 6 утра на левом берегу в Новосибирске произошла жуткая авария. Не справился с управлением водитель «Subaru Legacy». Машина на полном ходу врезалась в столб. Мужчина получил серьезные травмы, он умер на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигался по проспекту Энергетиков в сторону Железнодорожного района. В пути следования у дома №9 он врезался в опору рекламного щита, — рассказали в ведомстве.

Водитель после столкновения погиб на месте. Фото: пресс-служба ГИБДД

Водитель после столкновения погиб на месте. Фото: пресс-служба ГИБДД

На снимках с места ДТП видно, что шансов выжить у водителя практически не было: столб вошел в капот машины наполовину.

Детали аварии устанавливают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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