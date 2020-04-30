«Намотало на столб»: в страшной аварии погиб новосибирский субарист
В четверг, 30 апреля, в 6 утра на левом берегу в Новосибирске произошла жуткая авария. Не справился с управлением водитель «Subaru Legacy». Машина на полном ходу врезалась в столб. Мужчина получил серьезные травмы, он умер на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
— Водитель 1986 года рождения на автомобиле Subaru Legacy двигался по проспекту Энергетиков в сторону Железнодорожного района. В пути следования у дома №9 он врезался в опору рекламного щита, — рассказали в ведомстве.
Водитель после столкновения погиб на месте. Фото: пресс-служба ГИБДД
На снимках с места ДТП видно, что шансов выжить у водителя практически не было: столб вошел в капот машины наполовину.
Детали аварии устанавливают полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU