Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Новых районов на карте региона с заболевшими COVID-19 не появилось. Но увеличилось количество больных коронавирусом.
Так, за последние сутки 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.
На онлайн- карт распространения коронавируса в Новосибирской области по прежнему: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский, Усть-Таркский районы.
Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 29 новых больных COVID-19. На данный момент в регионе зарегистрировано 436 больных коронавирусом, среди них — 23 ребенка. Известно, что 78 новосибирцев выздоровели, у них отрицательные результаты, их отпустили домой. Четверо мужчин скончались.
В реанимации находится 32 человека, в том числе 8 подключены к аппарату ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU