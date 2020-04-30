Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 апреля: рассказываем о ситуации в регионе

30 Апр 2020 2020-04-30T03:02:10+03:00

Новый районов наа карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

Где в Новосибирской области нашли коронавирус: последние данные на 30 апреля в нашей онлайн-карте

Изменить размер текста: A A

Новых районов на карте региона с заболевшими COVID-19 не появилось. Но увеличилось количество больных коронавирусом.

Так, за последние сутки 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

На онлайн- карт распространения коронавируса в Новосибирской области по прежнему: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Барабинск, поселок Краснообск. Также это девять сельских районов: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Здвинский, Ордынский и Сузунский, Усть-Таркский районы.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 29 новых больных COVID-19. На данный момент в регионе зарегистрировано 436 больных коронавирусом, среди них — 23 ребенка. Известно, что 78 новосибирцев выздоровели, у них отрицательные результаты, их отпустили домой. Четверо мужчин скончались.

В реанимации находится 32 человека, в том числе 8 подключены к аппарату ИВЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU