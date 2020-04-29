Его хотели усыпить: ветеринары впервые в России сделали протезы сразу на двух лапах у собаки

29 Апр 2020 2020-04-29T20:42:15+03:00

У пса были отморожены задние лапы, нос и уши. Кроме того, в его теле нашли более 40 дробинок. Фото: кадр из видео

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Пес Джексон из Нижневартовска, которому в Новосибирской ветклинике поставили специальные протезы вместо ампутированных лап, сейчас живет полноценной жизнью. Его привезли в ветклинику в январе 2018 года: у пса были отморожены задние лапы, нос и уши. Кроме того, в его теле нашли более 40 дробинок. Собаку должны были усыпить, но местный главврач отказалась это делать и решила взяться за лечение животного.

— Я решила оставить его, взяла за него ответственность. Он мне очень доверяет, и я тоже решила довериться своей интуиции, опыту и тем людям, которые не бросят нас в беде, и смогут помочь, — рассказывает Вероника Столбцова, директор и главврач ветклиники «Зоомикс».

Задние лапы Джексону пришлось ампутировать. Но эта вынужденная мера помогла сохранить псу жизнь. Через некоторое время, когда он немного восстановился, его отправили на операцию в Новосибирск.

— Чрезкожное протезирование сразу двух лап у собаки проводится, наверное, впервые в России. Конечно, у нас ранее был подобный опыт с животными, но все же, он отличался, — пояснил Сергей Горшков ветврач-хирург ветклиники «Бэст».

В ноябре 2018 Джексону установили специальные импланты, изготовленные на 3D принтере. Уже через три после операции он смог выйти на улицу на прогулку. Вскоре пес вернулся домой.

Сейчас Джексон живет полноценной жизнью здорового пса, а на прогулке за ним и вовсе трудно угнаться.

Ветеринары впервые в России сделали протезы сразу на двух лапах у собаки.

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