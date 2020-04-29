В Новосибирске выписали еще 15 человек, выздоровевших от коронавируса
В Новосибирске выздоровели еще 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в областном Оперштабе.
— На девять вечера 29 апреля в Новосибирской области подтверждено 436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 впервые зарегистрирован на территории Тогучинского района. Сегодня из инфекционных стационаров выписаны 15 пациентов, у них отрицательные результаты контрольных тестов. Всего в регионе 78 человек выздоровели, скончались 4 пациента. 1449 жителей региона остаются под медицинским наблюдением. 11752 человека сняты с наблюдения, — сообщает Оперштаб.
Кроме того, в регионе за сутки было зарегистрировано 980 обращений пациентов с ОРВИ и гриппом, 34 человека были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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