В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве

29 Апр 2020 2020-04-29T17:29:36+03:00

На женщину был составлен и направлен в суд административный протокол

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В Новосибирской области продолжают следить за тем, как люди соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Сегодня, 28 апреля, рано утром в аэропорту Толмачево задержали еще одну нарушительницу карантинного режима: сибирячку, прилетевшую из Москвы.

— Женщина прилетела из Москвы, однако по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Но ей, тем не менее, удалось вернуться на родину в Новосибирск, где ее после приземления уже ждали транспортные полицейские, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На сибирячку был составлен и направлен в суд административный протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь за возвращение домой ей грозит штраф от 15000 до 40000 рублей.

Стоит отметить, что на данный момент правоохранителями уже было составлено и направлено в суд 564 протокола по разным статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. А общая сума штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе из-за коронавируса продолжают действовать ограничительные меры, предписанные постановлением Губернатора. На нарушителей данных требований уже было составлено уже 425 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 244,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU