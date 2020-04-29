2020-04-29T17:29:36+03:00
Общество

В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве

На женщину был составлен и направлен в суд административный протокол
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
в аэропорту Толмачево задержали еще одну нарушительницу карантинного режима.в аэропорту Толмачево задержали еще одну нарушительницу карантинного режима.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Новосибирской области продолжают следить за тем, как люди соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Сегодня, 28 апреля, рано утром в аэропорту Толмачево задержали еще одну нарушительницу карантинного режима: сибирячку, прилетевшую из Москвы.

— Женщина прилетела из Москвы, однако по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Но ей, тем не менее, удалось вернуться на родину в Новосибирск, где ее после приземления уже ждали транспортные полицейские, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На сибирячку был составлен и направлен в суд административный протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь за возвращение домой ей грозит штраф от 15000 до 40000 рублей.

Стоит отметить, что на данный момент правоохранителями уже было составлено и направлено в суд 564 протокола по разным статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. А общая сума штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 2,3 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе из-за коронавируса продолжают действовать ограничительные меры, предписанные постановлением Губернатора. На нарушителей данных требований уже было составлено уже 425 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 244,5 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске выписали еще 15 человек, выздоровевших от коронавируса
В Толмачево задержали сибирячку, сбежавшую из самоизоляции в Москве
«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу
Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году
1 мая в Новосибирске 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения
Непострадавших отраслей нет
В Новосибирской области ликвидирован дефицит масок
Росгвардейцы рассказали, что стало с миной, найденной у пятиэтажек в Новосибирске
Андрей Травников: «Нужно воздержаться от поездок в гости»
Тиграм и медведям хватит: из-за коронавируса новосибирскому зоопарку дополнительно выделили 27,5 миллионов рублей
«Здесь саперы и кинологи»: в Новосибирске нашли мину рядом с жилыми домами
В Новосибирске тополь упал на припаркованный во дворе автомобиль
Волонтеры «Единой России» помогают социальным работникам
«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции
«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике
Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске
«Ростелеком» досрочно завершил проект по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области
Погода в Новосибирске на май: шторм и грозы ждут сибиряков
«Забеспокоились подруги»: в Новосибирске таинственно пропала женщина вместе сыном
«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта
«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской
«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки
«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом