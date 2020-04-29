«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу

29 Апр 2020 2020-04-29T16:33:55+03:00

Из-за сильного ветра в Новосибирске стройматериалы начали падать прямо на дорогу. Фото: кадр из видео

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Из-за сильного ветра в Новосибирске стройматериалы начали падать прямо на дорогу. Происходящее сняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть.

— В Октябрьском районе, на стройке на пересечении улиц Кирова и Дунайской на тротуар и дорогу летят стройматериалы: брус и толстые листы фанеры, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под роликом многие люди отметили, что сегодня в городе в городе из-за ветра случилось много неприятностей.

— На других улицах на стройках такая же сегодня ситуация.

— Этот дом уже долго строят.

— Все потому, что у нас дома как из картона, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на припаркованный во дворе автомобиль упало дерево. Фотографии пострадавшей машины появились в сети. Небольшая облачность, дожди и сильный ветер, по прогнозам синоптиков, продержаться в Новосибирске еще минимум три дня.

В Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы упали на дорогу.

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Фотографии пострадавшего авто появились в соцсетях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU