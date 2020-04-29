«Дома, будто из картона!»: в Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы свалились на дорогу
Из-за сильного ветра в Новосибирске стройматериалы начали падать прямо на дорогу. Происходящее сняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть.
— В Октябрьском районе, на стройке на пересечении улиц Кирова и Дунайской на тротуар и дорогу летят стройматериалы: брус и толстые листы фанеры, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под роликом многие люди отметили, что сегодня в городе в городе из-за ветра случилось много неприятностей.
— На других улицах на стройках такая же сегодня ситуация.
— Этот дом уже долго строят.
— Все потому, что у нас дома как из картона, — пишут люди.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на припаркованный во дворе автомобиль упало дерево. Фотографии пострадавшей машины появились в сети. Небольшая облачность, дожди и сильный ветер, по прогнозам синоптиков, продержаться в Новосибирске еще минимум три дня.
В Новосибирске из-за сильного ветра стройматериалы упали на дорогу.
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Фотографии пострадавшего авто появились в соцсетях (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU