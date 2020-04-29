2020-04-29T15:49:57+03:00
Общество

Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году

Мэр поставил задачу подготовить учебное заведение к началу сентября
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Строительство новой школы - финальный этап. Фото: пресс-центр мэрии НовосибирскаСтроительство новой школы - финальный этап. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Изменить размер текста:

В этом году завершится строительство общеобразовательной школы № 218 на улице Тюленина в Калининском районе. Здание площадью 15,6 тысяч квадратных метров объединит сразу две школы – общеобразовательную и музыкальную. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Жители микрорайона неоднократно обращались к нам с просьбой найти место для организации дополнительного образования детей. Так как строить отдельное здание в нынешней финансовой ситуации нереально, мы приняли решение разместить филиал музыкальной школы в новом общеобразовательном учреждении. Ставлю задачу, чтобы специальные площади для дополнительного образования детей были выделены и в строящейся школе на ул. Немыткина, а также в действующей школе № 173 новых микрорайонов Калининки, – подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание по строительству школы. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание по строительству школы. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Строительство школы на ул. Тюленина, 27/1 началось в 2018 году. Стоимость проекта – 760 млн рублей. По проекту общеобразовательное учреждение будет состоять из трех блоков: в первом расположится начальная школа, во втором – средние и старшие классы, третий блок отдан под спортивные залы, столовую, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. Сейчас выполняются отделочные работы. Изначально сдача объекта была намечена на ноябрь 2020 года, однако мэр поставил задачу – ускорить темпы работ и завершить строительство к сентябрю. Новая школа вместит 1100 учеников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году
1 мая в Новосибирске 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения
Непострадавших отраслей нет
В Новосибирской области ликвидирован дефицит масок
Росгвардейцы рассказали, что стало с миной, найденной у пятиэтажек в Новосибирске
Андрей Травников: «Нужно воздержаться от поездок в гости»
Тиграм и медведям хватит: из-за коронавируса новосибирскому зоопарку дополнительно выделили 27,5 миллионов рублей
«Здесь саперы и кинологи»: в Новосибирске нашли мину рядом с жилыми домами
В Новосибирске тополь упал на припаркованный во дворе автомобиль
Волонтеры «Единой России» помогают социальным работникам
«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции
«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике
Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске
«Ростелеком» досрочно завершил проект по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области
Погода в Новосибирске на май: шторм и грозы ждут сибиряков
«Забеспокоились подруги»: в Новосибирске таинственно пропала женщина вместе сыном
«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта
«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской
«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки
«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом