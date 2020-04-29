Школу с музыкальным отделением откроют в Родниках в этом году

29 Апр 2020 2020-04-29T15:49:57+03:00

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В этом году завершится строительство общеобразовательной школы № 218 на улице Тюленина в Калининском районе. Здание площадью 15,6 тысяч квадратных метров объединит сразу две школы – общеобразовательную и музыкальную. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Жители микрорайона неоднократно обращались к нам с просьбой найти место для организации дополнительного образования детей. Так как строить отдельное здание в нынешней финансовой ситуации нереально, мы приняли решение разместить филиал музыкальной школы в новом общеобразовательном учреждении. Ставлю задачу, чтобы специальные площади для дополнительного образования детей были выделены и в строящейся школе на ул. Немыткина, а также в действующей школе № 173 новых микрорайонов Калининки, – подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание по строительству школы. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Строительство школы на ул. Тюленина, 27/1 началось в 2018 году. Стоимость проекта – 760 млн рублей. По проекту общеобразовательное учреждение будет состоять из трех блоков: в первом расположится начальная школа, во втором – средние и старшие классы, третий блок отдан под спортивные залы, столовую, мастерские, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. Сейчас выполняются отделочные работы. Изначально сдача объекта была намечена на ноябрь 2020 года, однако мэр поставил задачу – ускорить темпы работ и завершить строительство к сентябрю. Новая школа вместит 1100 учеников.

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