Непострадавших отраслей нет

29 Апр 2020 2020-04-29T15:37:23+03:00

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Участниками встречи стали Уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат, и.о. министра экономического развития Лев Решетников, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, руководители предприятий, торговых центров, бизнес-сообществ.

- Мы ждем рассмотрения нового пакета мер поддержки в Государственной Думе, будем вплотную работать с нашими депутатами Госдумы. Я надеюсь, что новые меры поддержки будут уже прямыми. Понятно, что значит для любого бизнесмена отсрочить выплату налогов или взять кредит на зарплату – все равно отдавать. В сегодняшней ситуации этих мер, наверное, будет уже недостаточно. Мы точно будем помогать на своем уровне, на областном. Потому что у нас других вариантов нет, - отметил Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. - Но хочу, чтобы все оценивали ситуацию реально. По оценкам нашего министерства финансов, мы недополучим доходов порядка 13 миллиардов. Это большая сумма для нас, но, тем не менее, будем находить варианты кредитоваться, будем разрабатывать программы.

В ходе обмена мнениями представители бизнес-структур высказали целый ряд проблем, с которыми сегодня приходится сталкиваться предприятиям и организациям. Начиная, с «казуистики ОКВЭДов», вследствие которой многие перевозчики в отличие от посредников не могут получить субсидию. Схожая проблема у частных образовательных учреждений, которые, несмотря на дистанционное обучение последних месяцев, обязаны оплатить аренду своих помещений и двухмесячный отпуск своим преподавателям. Андрей Шимкив заверил, что вопрос с арендой муниципальных площадей решаем. А руководитель минэкономразвития Лев Решетников пояснил, какие нужно предпринять шаги, чтобы получить кредит на выплату зарплаты.

На встрече прозвучали предложения со стороны ассоциации малоформатной торговли, предложившей условия возобновления работы магазинов непродовольственных товаров.

Итог обсуждения подвела заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко:

– Все поступившие предложения, наработки мы будем аккумулировать, анализировать, обсуждать с Правительством области. После поступления очередного пакета антикризисных мер от Правительства России мы будем работать с Государственной Думой по тем инициативам, предложениям, которые появились у нас в регионе.

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