В Новосибирской области ликвидирован дефицит масок

29 Апр 2020 2020-04-29T14:28:28+03:00

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Как подчеркнул руководитель минпромторга, в условиях масочного режима в общественных местах предприятия региона наращивают объемы производства, а в местах продаж создается запас изделий.

- Ношение маски в общественных местах - это необходимое условие в период борьбы с коронавирусом, при этом нехватки таких изделий никто испытывать не должен, и ажиотажный спрос, который наблюдался в первые дни введения режима самоизоляции в стране, ликвидирован. Этого удалось добиться благодаря тесному взаимодействию минпромторга с предприятиями легкой промышленности, которые отозвались на наши просьбы и начали шить тканевые маски. Сейчас в регионе производится порядка 130 тысяч масок в день, и есть возможность еще увеличивать мощности, - отметил министр Андрей Гончаров.

Так, в Новосибирской аптечной сети сформирован запас - 2 миллиона медицинских масок с учетом ожидаемой в ближайшее время поставки. Все изделия распределены по филиалам в областном центре. В упаковке можно приобрести либо одну, либо пять масок. Кроме этого, в филиале «Магнит Аптека» представлено несколько видов защитных масок, респираторов медицинского назначения, а также гигиенических масок производства новосибирских предприятий. Два вида масок по пять штук в упаковке предлагают киоски «Роспечать» - в данной торговой сети реализуется около 10 тысяч единиц изделий в неделю.

- Мы регулярно проводим мониторинг, получаем обратную связь от жителей с округов. Пока действует объявленный губернатором А. А. Травниковым масочный режим, для удобства людей в первую очередь необходимо обеспечить и контролировать наличие масок в аптечных сетях области, - отметил депутат фракции «Единая Россия» Заксобрания Новосибирской области Алексей Александров.