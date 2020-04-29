Андрей Травников: «Нужно воздержаться от поездок в гости»

29 Апр 2020 2020-04-29T14:03:32+03:00

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Глава региона призвал жителей к соблюдению противоэпидемических мер особенно в период длинных выходных. Это поможет сдержать уровень распространения COVID-19 и не допустить повторения сценария других крупных городов.

По данным правительства Новосибирской области, сейчас в регионе на каждые 100 тысяч человек приходится 15 заболевших. Этот показатель значительно ниже среднероссийского, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому глава региона обратился ко всем жителям региона с просьбой соблюдать дисциплину и осторожность.

- Нам действительно нужно продержаться все эти праздничные дни. Нам нужно воздержаться от поездок в гости. Понятно, что большой соблазн, впереди полторы недели выходных, хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом – но именно в этом основная опасность. В том, что инфекция себя не проявляет, и вы можете подвергнуть риску и себя, и родных и любимых вами людей. Поэтому постарайтесь минимизировать такие контакты, - обратился к сибирякам Андрей Травников.

Также глава региона напомнил людям о необходимости чаще мыть руки и лицо, о соблюдении социальной дистанции и важности отказа от посещений место общего пользования.

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