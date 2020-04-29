Тиграм и медведям хватит: из-за коронавируса новосибирскому зоопарку дополнительно выделили 27,5 миллионов рублей
Правительство региона поможет Новосибирскому зоопарку во время пандемии коронавируса. Министерству культуры было выделено на это 27,5 миллионов рублей из резервного фонда.
— Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Выделяемые средства будут доведены в ближайшие дни, — цитирует и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Кроме того, помочь планируют и центру океанографии и морской биологии «Дельфиния». На это выделено 10 миллионов рублей.
Напомним, Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU