Тиграм и медведям хватит: из-за коронавируса новосибирскому зоопарку дополнительно выделили 27,5 миллионов рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T13:43:30+03:00

Правительство региона поможет Новосибирскому зоопарку во время пандемии коронавируса. Фото: Даба ДАБАЕВ

Допсредства также получит центр океанографии и морской биологии

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Правительство региона поможет Новосибирскому зоопарку во время пандемии коронавируса. Министерству культуры было выделено на это 27,5 миллионов рублей из резервного фонда.

— Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Выделяемые средства будут доведены в ближайшие дни, — цитирует и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Кроме того, помочь планируют и центру океанографии и морской биологии «Дельфиния». На это выделено 10 миллионов рублей.

Напомним, Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU