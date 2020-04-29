В Новосибирске тополь упал на припаркованный во дворе автомобиль

29 Апр 2020 2020-04-29T12:47:54+03:00

Сибиряки заметили во дворе одного из домов тополь, упавший на припаркованный автомобиль. Фото: "АСТ-54"

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Сибиряки заметили во дворе одного из домов тополь, упавший на припаркованный автомобиль. Фотографии пострадавшей от сломавшегося дерева машины появились в соцсетях.

— Во дворе дома №43 на улице Забалуева тополь завалился на припаркованный Daewoo Matiz, — написали сибиряки в паблике «АСТ-54».

Многие люди предположили, что, возможно, дерево сломалось из-за сильного ветра, который, согласно прогнозу погоды, продержится в городе как минимум до конца недели.

Напомним, по данным Западно-Сибирского гидрометоцентра, в Новосибирске в ближайшие три дня, температура воздуха будет удерживаться на отметке от 15 до 23 градусов тепла, порывы ветра будут достигать от 3 до 7, местами до 15 метров в секунду, ожидается облачность и временами дожди. Атмосферное давление будет составлять 742-751 миллиметр ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU