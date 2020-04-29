2020-04-29T12:47:55+03:00
Общество

Волонтеры «Единой России» помогают социальным работникам

В работе волонтерского центра «ЕР», открытого больше месяца назад, задействованы свыше 600 человек
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Среди добровольцев - МГЕР, «Волонтеры Победы», студенты НГТУ и медколледжа, волонтеры «Красного креста». Каждую неделю к ним подключаются общественники, депутаты и предприниматели.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, участник предварительного голосования «Единой России» Игорь Кудин рассказал о создании на своем округе отряда добровольцев для помощи пожилым людям. Сегодня депутат привез пожилой жительнице Ленинского района - 82-летней Зинаиде Федоровне Поповой - продуктовый набор и новый тонометр.

- Сейчас особенно важно поддержать пожилых жителей округа, которые входят в группу риска. Наши волонтеры приняли и отработали уже десятки обращений о помощи. Радует, что поступает немало заявок и от новосибирцев, которые по зову сердца хотят стать добровольцами, - сказал Игорь Кудин.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Соцработники на передовой вместе с медиками и волонтерами. По словам Ирины Березиной, соцработника с восьмилетним стажем, ежедневно приходится быть и поваром, и санитаром, и психологом, и даже медиком, а в связи с пандемией нагрузка выросла в несколько раз.

- К нам пришли на помощь волонтеры, что значительно облегчило нашу работу. Они покупают продукты и лекарства, ну а мы делаем все остальное - готовим подопечным еду, кормим их, выполняем гигиенические процедуры. Без волонтеров было бы сложнее со всем управиться. Меры безопасности, конечно, соблюдаем - работаем в масках, перчатках, пользуемся дезинфекторами, - говорит Ирина Березина.

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