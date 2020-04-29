2020-04-29T11:54:39+03:00
Общество

«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции

В управляющей компании рассказали, что санобработку они проводят, только средства у них без запаха
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Жильцов возмутило, что уборщица только гоняет веником пыль в подъезде.Жильцов возмутило, что уборщица только гоняет веником пыль в подъезде.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Между жильцами дома № 16 на улице Кошурникова и управляющей компанией, кажется, возникло недопонимание. Люди утверждают, что они боятся выйти из квартир, потому что в подъезде не проводят санобработку, а уборщица только гоняет пыль веником.

— Уборщица сухим веником только пыль гоняет с девятого по первый этаж. Почему в доме не проводится влажное подметание полов и мытье кабины лифта. И почему нет обработки антисептиком в период пандемии коронавируса? — пожаловалась старшая по подъезду.

Чтобы разъяснить ситуацию, КП-Новосибирск обратилась в управляющую компанию, в чьем ведении находится дом. И вот что нам там рассказали:

— Обращений в ЖЭУ с жалобами на некачественную уборку у нас не было — ни от жильцов, ни от старшей по дому. Может быть, претензия в том, что запаха хлорки нет, поэтому думают, что обработка не проводится? Мы проводим влажную санобработку ежедневно. Протираем подоконники, лифты, ручки, двери. Для этого используем средства, которые не сильно пахнут хлоркой, потому что у многих не нее аллергия. Поэтому жалобой вы удивили, у нас все под контролем, — ответили КП-Новосибирск в ЖЭУ № 31.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции
«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике
Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске
«Ростелеком» досрочно завершил проект по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области
Погода в Новосибирске на май: шторм и грозы ждут сибиряков
«Забеспокоились подруги»: в Новосибирске таинственно пропала женщина вместе сыном
«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта
«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской
«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки
«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом