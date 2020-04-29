«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции

29 Апр 2020 2020-04-29T11:54:39+03:00

В управляющей компании рассказали, что санобработку они проводят, только средства у них без запаха

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Между жильцами дома № 16 на улице Кошурникова и управляющей компанией, кажется, возникло недопонимание. Люди утверждают, что они боятся выйти из квартир, потому что в подъезде не проводят санобработку, а уборщица только гоняет пыль веником.

— Уборщица сухим веником только пыль гоняет с девятого по первый этаж. Почему в доме не проводится влажное подметание полов и мытье кабины лифта. И почему нет обработки антисептиком в период пандемии коронавируса? — пожаловалась старшая по подъезду.

Чтобы разъяснить ситуацию, КП-Новосибирск обратилась в управляющую компанию, в чьем ведении находится дом. И вот что нам там рассказали:

— Обращений в ЖЭУ с жалобами на некачественную уборку у нас не было — ни от жильцов, ни от старшей по дому. Может быть, претензия в том, что запаха хлорки нет, поэтому думают, что обработка не проводится? Мы проводим влажную санобработку ежедневно. Протираем подоконники, лифты, ручки, двери. Для этого используем средства, которые не сильно пахнут хлоркой, потому что у многих не нее аллергия. Поэтому жалобой вы удивили, у нас все под контролем, — ответили КП-Новосибирск в ЖЭУ № 31.

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