2020-04-29T11:39:44+03:00
Общество

«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике

В полиции рассказали, что проведут проверку по этому случаю
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Ребенок лежал возле окна на втором этаже.Ребенок лежал возле окна на втором этаже.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В среду, 29 апреля, новосибирцы заметили в открытом окне ребенка. Он лежал завернутый в одеяло на подоконнике. Малыша заметили на втором этаже дома №61 на проспекте Дзержинского. Сначала показалось, что ребенок спит, но потом прохожие увидели, как он поднял голову и с интересом стал разглядывать, что вокруг происходит.

Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54». В паблике он поделился фотографиями.

В полиции проведут проверку по этому случаю. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В полиции проведут проверку по этому случаю.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подписчики группы возмутились:

— Он же простудится!

— Кошмар... Еще и вдоль дороги, где одна пыль.

— Не волнуйтесь, он к батарее привязан, —написали они в комментариях.

Корреспондент КП-Новосибирск спросила у полицейских, как в таких случаях поступать очевидцам.

— Прежде всего граждане должны сразу сообщать в полицию по номеру 02 или 102, если видят, что ребенку угрожает опасность. По этому случаю мы проведем проверку. Определить, какое это правонарушение, пока нельзя. Но в любом случае ясно, что родители несовершеннолетних детей должны следить за их безопасностью, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Почему не пахнет хлоркой?»: новосибирцы боятся выйти из дома, потому что в их подъезде не было дезинфекции
«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике
Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске
«Ростелеком» досрочно завершил проект по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области
Погода в Новосибирске на май: шторм и грозы ждут сибиряков
«Забеспокоились подруги»: в Новосибирске таинственно пропала женщина вместе сыном
«Это для больницы»: в Новосибирске нашли склад, где хранилось 25 тысяч тонн нелегального спирта
«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской
«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки
«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом