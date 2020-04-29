«Его к батарее привязали?»: новосибирцы испугались за ребенка, лежащего в одеяле на подоконнике

29 Апр 2020 2020-04-29T11:39:44+03:00

В полиции рассказали, что проведут проверку по этому случаю

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В среду, 29 апреля, новосибирцы заметили в открытом окне ребенка. Он лежал завернутый в одеяло на подоконнике. Малыша заметили на втором этаже дома №61 на проспекте Дзержинского. Сначала показалось, что ребенок спит, но потом прохожие увидели, как он поднял голову и с интересом стал разглядывать, что вокруг происходит.

Об этом сообщил подписчик группы «АСТ-54». В паблике он поделился фотографиями.

В полиции проведут проверку по этому случаю.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подписчики группы возмутились:

— Он же простудится!

— Кошмар... Еще и вдоль дороги, где одна пыль.

— Не волнуйтесь, он к батарее привязан, —написали они в комментариях.

Корреспондент КП-Новосибирск спросила у полицейских, как в таких случаях поступать очевидцам.

— Прежде всего граждане должны сразу сообщать в полицию по номеру 02 или 102, если видят, что ребенку угрожает опасность. По этому случаю мы проведем проверку. Определить, какое это правонарушение, пока нельзя. Но в любом случае ясно, что родители несовершеннолетних детей должны следить за их безопасностью, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

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ИСТОЧНИК KP.RU