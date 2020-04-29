Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске
В среду, 29 апреля, стало известно, что приглашенный специалист из Москвы заразил коронавирусом целую бригаду строителей. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников, отвечая на вопрос, по каким причинам могли заболеть медики и другие работники предприятий Новосибирска. Он отметил, что главная причина — нарушение правил безопасности.
— Специалист из Москвы уже болел COVID-19, когда его допустили до работы. Между тем, в Новосибирске по правилам человека, приехавшего из столицы, должны были отправить на двухнедельный карантин, — рассказал Андрей Травников.
Напомним, в регионе на данный момент коронавирусом заражены 436 человека. В последние недели врачи фиксирует резкий скачок среди заболевших. Глава региона отметил, что одной из причин могло быть то, что в области стали делать больше тестов.
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ИСТОЧНИК KP.RU