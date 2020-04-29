2020-04-29T10:50:07+03:00
Общество

Москвич заразил коронавирусом целую строительную бригаду в Новосибирске

Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Ульяна ДЖАНКОВА
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Москвич заразил бригаду строителей коронавирусом.Москвич заразил бригаду строителей коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 29 апреля, стало известно, что приглашенный специалист из Москвы заразил коронавирусом целую бригаду строителей. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников, отвечая на вопрос, по каким причинам могли заболеть медики и другие работники предприятий Новосибирска. Он отметил, что главная причина — нарушение правил безопасности.

— Специалист из Москвы уже болел COVID-19, когда его допустили до работы. Между тем, в Новосибирске по правилам человека, приехавшего из столицы, должны были отправить на двухнедельный карантин, — рассказал Андрей Травников.

Напомним, в регионе на данный момент коронавирусом заражены 436 человека. В последние недели врачи фиксирует резкий скачок среди заболевших. Глава региона отметил, что одной из причин могло быть то, что в области стали делать больше тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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