«Ростелеком» досрочно завершил проект по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области

29 Апр 2020 2020-04-29T10:33:00+03:00

«Ростелеком»в полном объеме выполнил работыпо федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Новосибирской области. Регион стал одним из первых в стране, где программу удалось закончить досрочно

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Теперь жители 279 населенных пунктов Новосибирской области обеспечены бесплатным доступом в интернет.Специалисты компании для этого проложили более 4 300 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и установили точки доступа Wi-Fi.

- Проект по устранению цифрового неравенства - один из самых знаковых для всей компании, потому что он помогает обеспечить равный доступ в интернет как жителям крупных городов, так и маленьких поселков. Сейчас, когда в онлайн переходит и работа, и учеба, без полноценного доступа в сеть прожить еще сложнее, чем раньше, - подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Работы с 2015 года проводились в каждом районе Новосибирской области. Последним населенным пунктом, в котором появилась точка доступа в интернет по программе УЦН, стало село Барлак Мошковского района.

- Мы быстрее, чем многие другие регионы, закончили реализацию проекта по устранению цифрового неравенства. Хотелось бы отметить, что сейчас программа получила новое развитие: в закон о связи внесены изменения, которые предусматривают расширение перечня населенных пунктов, где устанавливаются точки доступа. Речь идет о включении в проект деревень с населением от 100 человек,- сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.