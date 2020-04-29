Погода в Новосибирске на май: шторм и грозы ждут сибиряков
Погода в Новосибирске на май — в следующем месяце жара сменится прохладой и дождями с грозами. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
— Юго-восток Сибири сейчас пересекает циклон из Казахстана. Циклон и его атмосферные фронты, скорее всего, увеличат облачность, вызовут дожди с грозой и усилят порывы ветра до 18-22 метров в секунду, местами — до 25-28. 1 и 2 мая температура будет ниже, чем в конце апреля — от 14 до 20 градусов тепла днем и от 3 до 10 градусов тепла ночью, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Синоптик отметил, что в похолодании есть плюс: сейчас в Новосибирской области снизился класс пожароопасности с четвертого до второго, лишь в нескольких местах региона сохраняется третий и четвертый.
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ИСТОЧНИК KP.RU