«Забеспокоились подруги»: в Новосибирске таинственно пропала женщина вместе сыном

29 Апр 2020 2020-04-29T09:41:05+03:00

Они уехали на машине из дома и больше на связь не выходили

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В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 57-летнюю Валентину Леонидовну Роговскую (Полянину).

В Ленинском районе 19 апреля женщина с сыном уехала из дома на автомобиле «Honda Mobilio Spike» белого цвета, и больше на связь не выходила. Первыми тревогу забили подруги сибирячки.

— Родных у пропавшей в городе нет. Ее разыскивают подруги. Сначала она перестала отвечать на телефонные звонки, они приехали домой, женщины там не оказалось, по словам соседей, она уехала на дачу. Но там также, со слов соседей, она не появлялась давно. С ней вместе уехал сын, совершеннолетний, уже взрослый. Неизвестно, куда она могла направиться, почему не выходит на связь тоже непонятно. Такого никогда не было. Автомобиля также нигде нет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Валентины Леонидовны Роговской (Поляниной): рост 163-165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Во что она была одета, неизвестно.

Если кому-нибудь что-либо известно о местонахождении Валентины Леонидовны Роговской (Поляниной), просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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