«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской

29 Апр 2020 2020-04-29T07:52:07+03:00

Пока маленького яка не может кормить его мама, поэтому его кормят искусственно. Фото: стоп-кадр.

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В среду, 29 апреля, новосибирский зоопарк поделился милым видео — маленького яка сотрудники заботливо кормят молоком из большой бутылки с соской. Детеныш появился на свет еще 6 апреля, но живет отдельно от мамы. У нее были тяжелые роды, и пока что кормить теленка сама она не может.

— Малышу нужно около шести литров молока в день. Сейчас он на искусственном вскармливании, держат его отдельно от других яков. Помогает нам корова: в сентябре у нее родился теленок, и ее молока хватает в том числе и детенышам других видов, которых не могут кормить их собственные мамы, — рассказали в новосибирском зоопарке.

У малыша уже известен пол — это мальчик. В скором времени ему подберут имя, а когда он подрастет, его вернут в семью к остальным якам

Маленького яка кормят из бутылочки.

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