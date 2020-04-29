«Мама устала после родов»: в зоопарке показали, как кормят маленького яка из бутылки с соской
В среду, 29 апреля, новосибирский зоопарк поделился милым видео — маленького яка сотрудники заботливо кормят молоком из большой бутылки с соской. Детеныш появился на свет еще 6 апреля, но живет отдельно от мамы. У нее были тяжелые роды, и пока что кормить теленка сама она не может.
— Малышу нужно около шести литров молока в день. Сейчас он на искусственном вскармливании, держат его отдельно от других яков. Помогает нам корова: в сентябре у нее родился теленок, и ее молока хватает в том числе и детенышам других видов, которых не могут кормить их собственные мамы, — рассказали в новосибирском зоопарке.
У малыша уже известен пол — это мальчик. В скором времени ему подберут имя, а когда он подрастет, его вернут в семью к остальным якам
Маленького яка кормят из бутылочки.
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ИСТОЧНИК KP.RU