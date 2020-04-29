2020-04-29T07:08:43+03:00
Общество

«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки

Его поймали полицейские, а все, что осталось от украденного вернули в магазин
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец пойдет под суд за то, что украл 20 бутылок водки из магазина.Новосибирец пойдет под суд за то, что украл 20 бутылок водки из магазина.
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В Кемерово новосибирец вместе со своим знакомым из Тайги приехали в город в реабилитационный центр, но вместо того, чтобы поправлять свое здоровье, они ворвались в магазин с молотками. Двое парней забрали с собой 20 бутылок водки и 3 блока сигарет. Чтобы их не узнали, молодые люди сделали себе маски из женских лосин. Парней поймали полицейские в одном из общежитий. Там они распивали спиртное вместе со своим знакомым.

— Сумма ущерба составила более 25 000 рублей. Задержанным 22 и 25 лет. — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Полицейские изъяли у них молотки и маски, сделанные из женских лосин, а также часть похищенного товара. Его вернули в магазин, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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