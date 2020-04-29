«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы

29 Апр 2020 2020-04-29T07:06:19+03:00

Полицейские вычислили, где живет вор, по камерам из такси

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В Новосибирске задержали 23-летнего жителя Якутии, который две недели назад приехал в город. За это время он успел ограбить магазин и три офиса микрозаймов. Он заходил и громко приказывал отдать ему деньги, продавцы и менеджеры до конца не могли поверить в происходящее, они безропотно отдавали содержимое касс. В общей сложности мужчина стащил 72 тысячи рублей.

— Полицейские выследили мужчину по камерам наблюдения, в том числе из такси и других машин, которые в это время были припаркованы у магазинов и офисов, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Так они установили, где живет мужчина. 25 апреля возле дома на улице Виктора Уса его задержали — там он снимал квартиру.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Пока проводится расследование, грабителя заключили под стражу.

Грабитель нападал на работников, требуя у них деньги.

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