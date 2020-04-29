«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске задержали 23-летнего жителя Якутии, который две недели назад приехал в город. За это время он успел ограбить магазин и три офиса микрозаймов. Он заходил и громко приказывал отдать ему деньги, продавцы и менеджеры до конца не могли поверить в происходящее, они безропотно отдавали содержимое касс. В общей сложности мужчина стащил 72 тысячи рублей.
— Полицейские выследили мужчину по камерам наблюдения, в том числе из такси и других машин, которые в это время были припаркованы у магазинов и офисов, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Так они установили, где живет мужчина. 25 апреля возле дома на улице Виктора Уса его задержали — там он снимал квартиру.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Пока проводится расследование, грабителя заключили под стражу.
Грабитель нападал на работников, требуя у них деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU