2020-04-29T06:44:21+03:00
Общество

В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирской области зарегистрированы 29 новых случая заражения коронавирусом.В Новосибирской области зарегистрированы 29 новых случая заражения коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В среду, 29 апреля, стало известно о 29 новых случаях заражения коронавирусом.

— Всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны по выздоровлению, 4 скончались, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 пациентов — на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 574, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

Напомним, среди заболевших коронавирусом 61 медработник, в том числе и врачи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Приехал здоровье поправить»: новосибирец в женских лосинах на голове украл 20 бутылок водки
«Ты это серьезно?»: продавцы, оглушенные криком грабителя, отдали все деньги из кассы
В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом
Стало известно, как себя чувствуют после аварии 18-летняя мама и младенец
«Шел на красный свет»: сибиряк серьезно пострадал после того, как его сбила иномарка
«Сопротивлялся, кусал за руку»: рыжий котенок застрял в батарее
Треть новосибирцев с коронавирусом болеют без симптомов
Сибиряк убежал из супермаркета с корзиной продуктов, не рассчитавшись
«Хороший был человек»: под Новосибирском в перевернувшейся машине погиб водитель
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 апреля: рассказываем о ситуации в регионе
Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая
«У некоторых заканчиваются деньги на еду и жилье»: россиянка, застрявшая в ЮАР из-за коронавируса, рассказала о том, как туристы пытаются попасть домой
«Посуда и надгробия»: на дне Обского моря нашлись остатки старого города
В Новосибирске выписали еще 10 человек, выздоровевших от коронавируса
Нерабочие дни в Новосибирске с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяться
Глава Роспотребнадзора: «Бурное празднование привело к тому, что темп прироста больных коронавирусом в Новосибирской области вырос вдвое»
В Новосибирске столкнулись две иномарки: 5-месячный мальчик попал в больницу
«Хорошо, что людей там не было»: сибиряку, врезавшемуся в забор, стало плохо за рулем
Первый этап ремонта дороги по улице Кедровой закончат в июне
Прокуратура потребовала выплатить сельскому врачу полмиллиона рублей за переезд в деревню
Сибирякам запретили гулять в лесу и жарить шашлыки
В Новосибирске ищут парня с хвостом, укравшего велосипед за 15 тысяч
«Скорачи» по 6 часов могут в очереди простоять»: медики жалуются на «пробку» возле 11 больницы