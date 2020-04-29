В Новосибирске выявлено 29 новых заболевших коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T06:44:21+03:00

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В среду, 29 апреля, стало известно о 29 новых случаях заражения коронавирусом.

— Всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны по выздоровлению, 4 скончались, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе 8 пациентов — на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 574, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 29 672 теста на коронавирусную инфекцию.

Напомним, среди заболевших коронавирусом 61 медработник, в том числе и врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU