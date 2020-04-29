Стали известны подробности самочувствия пострадавших в аварии 18-летней мамы с младенцем
В ГИБДД по Новосибирску рассказали, в каком состоянии находятся молодая мама и ее 5-месячный сын, которые пострадали в аварии в центре города. С ними все в порядке.
— У 18-летней пассажирки — сотрясение головного мозга, дисторсия шейных позвонков — нарушена их целостность. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой. У ребенка травм нет. Больше никто не пострадал, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Анна Варновская.
Напомним, авария случилась вечером во вторник, 28 апреля. На улице Октябрьской столкнулись Honda Inspire и Chevrolet Lanos. Пассажирку второго автомобиля вместе с ребенком госпитализировали. Малыш ехал не в автолюльке — мама держала его на руках.
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ИСТОЧНИК KP.RU