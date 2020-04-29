2020-04-29T05:10:06+03:00
Происшествия

«Шел на красный свет»: сибиряк серьезно пострадал после того, как его сбила иномарка

У мужчины разрыв внутренних органов и множественные переломы
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске водитель сбил пешехода на «зебре». Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаВ Новосибирске водитель сбил пешехода на «зебре». Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В Заельцовском районе Новосибирск произошло ДТП. В ночь с 28 на 29 апреля у дома №89 на улице Жуковского водитель «Volkswagen Jetta» сбил пешехода. Все произошло на регулируемом переходе. Также рядом со светофором размещена табличка с просьбой водителей пропускать пешеходов. Водитель утверждает, что мужчина шел на красный свет.

— В 21:30 водитель 1982 года рождения, трезвый двигался по улице Жуковского со стороны улицы Ереванская в сторону улицы Северная. Совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Также в ведомстве сообщили, что мужчина, которого сбила машина, получил серьезные травмы: разрыв внутренних органов, перелом ребер и ключицы. Его госпитализировали в больницу.

В свою очередь полицейские выясняют все детали аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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