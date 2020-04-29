«Сопротивлялся, кусал за руку»: рыжий котенок застрял в батарее

29 Апр 2020 2020-04-29T04:55:55+03:00

Новосибирцы чуть не опоздали на работу, пытаясь его освободить

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В Новосибирске, в доме на улице Федосеева едва не пострадал рыжий котенок. Он просунул лапку между пластинками отопительной батареи на кухне. Но щель была слишком узкая, и вытащить лапу котенок не смог. Не сумели помочь ему и хозяева. Тогда они вызвали спасателей.

— Звонок поступил около 7 часов утра во вторник, 28 апреля. Оперативный экипаж спасателей выехал на место. Спасатели осмотрели лапку кота и аккуратно, чтобы ее не повредить, с помощью монтажного лома раздвинули радиаторные пластины батареи. Животное освободили и передали хозяевам, медицинская помощь ему не понадобилась, — рассказали спасатели МАСС.

Во время спасательной операции питомца держал на руках хозяин. Котенок очень волновался, выпускал коготки и кусал спасателя на руку. Освободившись, он тут же убежал под кухонный стол.

Лапу котенка освободили из батареи отопления.

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