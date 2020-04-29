Сибиряк убежал из супермаркета с корзиной продуктов, не рассчитавшись

29 Апр 2020 2020-04-29T04:01:27+03:00

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В супермаркете Первомайского района произошла кража. Новосибирец набрал полную корзину продуктов и, пока никто не видит, скрылся с ней за дверью магазина, не расплатившись. Однако это заметили работники супермаркета: один из них бросился вдогонку за вором, но не успел его поймать. Тогда за помощью обратились в полицию.

— Случилась кража в пятницу, 24 апреля. Преступление мужчины попало на камеры видеонаблюдения в супермаркете, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает вора. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам 232-18-33 или 232-18-05.

Кража в супермаркете.Видео: ГУ МВД НСО Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU