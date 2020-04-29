Треть новосибирцев с коронавирусом болеют без симптомов
В правительстве региона рассказали, сколько пациентов болеют коронавирусом без симптомов.
— У нас 35% людей болеют без симптомов, у 25% — внебольничная пневмония, у остальных — ОРВИ, — рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.
Напомним, только за последние сутки госпитализировали 60 человек.
На данный момент в Новосибирской области коронавирус выявили у 407 пациентов, в том числе у 23 детей.
Среди заболевших есть и медработники — их 61 человек.
Стоит отметить, что 63 человека выздоровели: их выписали из больницы, а четверо скончались.
На данный момент 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением.
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ИСТОЧНИК KP.RU