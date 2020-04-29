2020-04-29T04:29:42+03:00
Общество

Треть новосибирцев с коронавирусом болеют без симптомов

Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Треть всех заболевших новосибирцев болеет без симптомов.Треть всех заболевших новосибирцев болеет без симптомов.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В правительстве региона рассказали, сколько пациентов болеют коронавирусом без симптомов.

— У нас 35% людей болеют без симптомов, у 25% — внебольничная пневмония, у остальных — ОРВИ, — рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Напомним, только за последние сутки госпитализировали 60 человек.

На данный момент в Новосибирской области коронавирус выявили у 407 пациентов, в том числе у 23 детей.

Среди заболевших есть и медработники — их 61 человек.

Стоит отметить, что 63 человека выздоровели: их выписали из больницы, а четверо скончались.

На данный момент 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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