2020-04-29T03:36:11+03:00
Происшествия

«Хороший был человек»: под Новосибирском в перевернувшейся машине погиб водитель

На фото с места трагедии видно, что машина вся помята
Надежда РЫЖКИНА
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57-водитель погиб по пути в Черепаново. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО57-водитель погиб по пути в Черепаново. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО
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На трассе из поселка Маслянино в Черепаново произошла трагедия: водитель не справился с управлением машины и погиб в аварии. Произошло это в понедельник, 27 апреля, около 18:30.

ДТП случилось на 43-м километре автотрассы. За рулем машины «Тойота Спасио» находился 57-летний водитель. По дороге в Черепаново он съехал в кювет, его автомобиль перевернулся. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль перевернулся, мужчина погиб. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

Автомобиль перевернулся, мужчина погиб. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

Люди, знавшие погибшего, скорбят:

— Соболезнования родным… Очень жаль, хороший человек был, — рассказала в соцсетях знакомая водителя Виктория Таймазова.

Сейчас полиция проводит по данному факту проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Причины аварии выясняются. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

Причины аварии выясняются. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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