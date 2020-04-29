«Хороший был человек»: под Новосибирском в перевернувшейся машине погиб водитель

29 Апр 2020 2020-04-29T03:36:11+03:00

57-водитель погиб по пути в Черепаново. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

На фото с места трагедии видно, что машина вся помята

Изменить размер текста: A A

На трассе из поселка Маслянино в Черепаново произошла трагедия: водитель не справился с управлением машины и погиб в аварии. Произошло это в понедельник, 27 апреля, около 18:30.

— ДТП случилось на 43-м километре автотрассы. За рулем машины «Тойота Спасио» находился 57-летний водитель. По дороге в Черепаново он съехал в кювет, его автомобиль перевернулся. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль перевернулся, мужчина погиб. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

Люди, знавшие погибшего, скорбят:

— Соболезнования родным… Очень жаль, хороший человек был, — рассказала в соцсетях знакомая водителя Виктория Таймазова.

Сейчас полиция проводит по данному факту проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Причины аварии выясняются. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU