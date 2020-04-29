«Хороший был человек»: под Новосибирском в перевернувшейся машине погиб водитель
На трассе из поселка Маслянино в Черепаново произошла трагедия: водитель не справился с управлением машины и погиб в аварии. Произошло это в понедельник, 27 апреля, около 18:30.
— ДТП случилось на 43-м километре автотрассы. За рулем машины «Тойота Спасио» находился 57-летний водитель. По дороге в Черепаново он съехал в кювет, его автомобиль перевернулся. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Автомобиль перевернулся, мужчина погиб. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО
Люди, знавшие погибшего, скорбят:
— Соболезнования родным… Очень жаль, хороший человек был, — рассказала в соцсетях знакомая водителя Виктория Таймазова.
Сейчас полиция проводит по данному факту проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Причины аварии выясняются. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по НСО
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